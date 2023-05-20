美神盾艦 北太平洋近距離監視俄艦

【本報綜合報道】美國海軍周三宣布，神盾驅逐艦米利厄斯號成為去年斯坡坎獎（Spokane Trophy）得主，代表在全面戰鬥系統準備狀態及作戰行動方面，是太平洋艦隊眾多水面艦艇中的能手，並特別提到它曾經在北太平洋克服挑戰，近距離監視俄羅斯軍艦。美國海軍回覆本報查詢時強調，美俄軍艦當時的互動是安全及專業。

駐日本 米利厄斯號獲斯坡坎獎 米利厄斯號是美國海軍其中一艘長駐日本的軍艦，母港是神奈川縣橫須賀基地，隸屬於第71特遣隊及第15驅逐艦中隊。新聞稿提到該艦去年參與多場非常成功的多邊行動，是第71特遣隊在考慮多場國際演習時的領導軍艦首選，同時與日本、澳洲、加拿大等9艘盟友軍艦合作，一起展示對地區穩定、自由及開放印太地區的承諾。

新聞稿相信是首次披露米利厄斯號去年在北太平洋的行動，指它「出色地提供戰略海軍展現及力量投射，對俄羅斯海軍水面行動群密切監視並提供反監視、情報、偵察、追蹤、威懾」；又形容該艦面對極端氣溫及惡劣天氣狀況，但船員仍然堅定履行職責，成功克服重大的裝備及行動挑戰，在全球最苛刻的行動環境下游刃有餘。

本報記者翻查美國國防部的照片，發現米利厄斯號去年6月1日至17日在北太平洋、日本北海道以東的海域活動，照片說明提到該艦在極端天氣狀況下航行。

日本防衞省統合幕僚監部的通報亦顯示在上述時段，多艘俄羅斯軍艦在北海道北部、東部、南部海域活動；根據俄羅斯塔斯社的報道，俄羅斯太平洋艦隊超過40艘艦艇演習。

美國海軍第71特遣隊發言人基利（Joe Keiley）周四以電郵回覆本報記者，表示「我們例行地在區內國際水域駛近其他海軍」，旨在支持一個自由及開放的印太地區。

本報記者翌日瀏覽美國國防部旗下網站「國防視覺訊息分發服務」時，已經無法找到有關米利厄斯號獲得斯坡坎獎的新聞稿，但透過網頁快取可以檢視有關內容。