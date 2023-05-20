美援烏軍備 高估價格234億
【本報綜合報道】英國傳媒周四報道，美國國防部會計部門評估向烏克蘭軍事援助炮彈、導彈和其他設備價值時，發現估價高出約30億美元（約234億港元），可能導致美方需要額外向烏方運送更多武器；消息指美國國會周四已經收到調整通知。
美國高級政府官員向傳媒透露，國防部估算軍事援助價值時使用武器的現行成本，而不是購買和折舊的價格，這導致計算從庫存取出運往烏克蘭的武器裝備額度時，數額高於授權武器價值。舉例說，目前已經向烏克蘭運送超過150萬枚155毫米口徑炮彈，當下每枚成本約為800美元（約6,240港元），但過往數十年向美軍交付的實際成本平均更低。隨着國防部更徹底審查，高估的武器裝備數額或超過30億美元。
美國各軍種目前使用現行成本計算價格，需時解決送往烏克蘭價值數十億美元設備的會計問題。根據今年3月31日向各軍種高級會計師發出的備忘錄，澄清應該使用甚麼方式計算，並引用現有法規。國會參議院軍事委員會共和黨成員威克（Roger Wicker）稱，單方面改變軍事援助估算是欺騙，破壞烏克蘭達成取得勝利的目標。
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