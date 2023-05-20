美援烏軍備 高估價格234億

美國高級政府官員向傳媒透露，國防部估算軍事援助價值時使用武器的現行成本，而不是購買和折舊的價格，這導致計算從庫存取出運往烏克蘭的武器裝備額度時，數額高於授權武器價值。舉例說，目前已經向烏克蘭運送超過150萬枚155毫米口徑炮彈，當下每枚成本約為800美元（約6,240港元），但過往數十年向美軍交付的實際成本平均更低。隨着國防部更徹底審查，高估的武器裝備數額或超過30億美元。