傳美准歐洲盟友 F16供烏

【本報綜合報道】美國傳媒周五引述消息報道，美國政府最近數周已經向歐洲盟友發出信號，將允許它們向烏克蘭轉讓美製F16戰機。惟美方官員指不清楚有任何盟國正式申請轉讓F16戰機，負責批准第三方轉讓文件的國務院官員也未接到指示。

少數歐洲國家擁有美製F16戰機供應，其中荷蘭已經表示願意向烏克蘭轉讓其中一部分戰機，但基於戰機技術敏感，必須先得到美國批准。美國白宮國家安全委員會發言人柯比拒絕評論美方向烏克蘭提供F16戰機的可能性，並指援助F16戰機不在七大工業國集團（G7）峰會議程。美方官員預計這將成為7月北約峰會的討論焦點。

美國空軍內部評估認為，培訓烏克蘭飛行員操作F16戰機需要4個月，較以往提及的時間大幅縮短。兩名分別駕駛米格29戰機和蘇27戰機的烏軍飛行員，今年2月底和3月初在亞利桑那州使用模擬器接受戰機操作評估。他們進行9次活動總共11.5小時，結論認為烏軍飛行員能夠作出相對具技術性的操作，並根據參數執行模擬攻擊。

烏用愛國者系統 擊落俄戰機 惟評估亦發現烏軍飛行員的主要問題，是對以英語顯示資訊的航空電子設備不適應。儘管他們接受培訓兩周後英語能力明顯提高，但語言能力仍然被列為「關切」。此外，他們只接受過蘇聯時期的戰術訓練，所以不熟悉美國標準的多機編隊飛行。

另一方面，報道指烏克蘭最近數周利用美製愛國者防空系統，擊落至少一架在距離很遠空域飛行的俄羅斯戰機，當時對方正在發射導彈攻擊烏克蘭地面目標。美國國防部發言人周四在記者會表示，受損的烏克蘭愛國者防空系統已經完成修復並恢復全面運作，又透露美方曾經為此提供部分援助，強調受損情況性質是臨時及輕微。

愛國者防空系統