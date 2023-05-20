俄總理將訪華 華特使赴歐盟總部

米舒斯京

【本報綜合報道】中國就烏克蘭危機展開外交斡旋工作之際，中國外交部昨日宣布，俄羅斯總理米舒斯京下周二至下周三對中國進行正式訪問。與此同時，中國政府歐亞事務特別代表李輝大使將訪問歐盟總部，為推動危機政治解決做出中國貢獻。

烏戰時狀態延長至8‧18 針對七大工業國集團峰會將公布對俄羅斯新一輪制裁行動，中國外交部發言人汪文斌昨日回應時重申，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安全理事會授權的單邊制裁及長臂管轄；又指中方歷來在平等互利基礎上，與包括俄羅斯在內的世界各國展開正常經貿合作，中俄兩國合作不針對第三方，也不受第三方干擾及脅迫。

聯合國安全理事會周四審議向烏克蘭提供武器的問題，中國常駐聯合國副代表耿爽表示，不斷向戰場投放武器將導致戰事升級蔓延，造成更多平民傷亡，使和平談判的環境更惡劣，停火止戰的希望更渺茫；同時將產生巨大擴散風險，並對戰後重建帶來嚴峻挑戰。他強調危機沒軍事解決方案，對話談判才是恢復和平的根本之道。

烏克蘭國家戰時狀態周六起延長至今年8月18日，中國駐烏克蘭大使館昨日表示，當地安全形勢仍然存在高風險，呼籲國內人員暫勿前來烏克蘭，撤離至第三國人員暫勿返回烏克蘭，少數自願在當地停留的中國公民做好防空避險和應急物資儲備。

李 輝