澤連斯基訪沙特 緊接赴日G7峰會

澤連斯基

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基在剛過去的周末出訪西歐爭取戰機援助後，周五飛抵沙特阿拉伯西部城市吉達，準備在阿拉伯國家聯盟峰會發言及會晤沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼。他之後將前往日本出席七大工業國集團（G7）峰會。

沙特阿拉伯與俄羅斯保持良好關係，去年曾經協調俄羅斯與烏克蘭，讓俄方釋放10名為烏方作戰的外國人；其後宣布承諾向烏克蘭提供1億美元（約7.8億港元）人道主義援助。惟沙特阿拉伯與其他石油輸出國組織成員國早前宣布，大幅削減石油產量，導致石油價格上升，被指是間接地協助有出口石油的俄羅斯，引起美國不滿。

加強與阿拉伯世界關係 這是澤連斯基首次到訪沙特阿拉伯，他稱此行加強烏克蘭與沙特阿拉伯及阿拉伯世界的關係，討論議題包括在克里米亞半島的政治犯、被俄羅斯暫時佔據的領土、和平方案、能源合作，讚揚沙特阿拉伯扮演重要角色，希望提升雙方合作到新水平。

七大工業國集團峰會周五正式在日本廣島市召開，美國及英國傳媒引述消息報道，原本以視像形式出席峰會的澤連斯基下周日參加峰會，他將在出席阿拉伯國家聯盟峰會後，乘坐美國軍方飛機前往廣島市。烏克蘭國防部長列茲尼科夫透露，澤連斯基此次訪問日本的頭號優先討論議題是空中援助，亦即是爭取西方國家提供戰機。七大工業國集團領導人會後將發表聯合聲明加強制裁俄，出口管制範圍擴大，包括俄方用於重建戰爭機器的工業器械，並尋求限制俄方在金屬及鑽石貿易收入。