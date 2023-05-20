美：俄烏或凍結衝突 如兩韓長期對峙

研應對方案 包括停戰邊界選址 俄羅斯與烏克蘭爆發全面戰爭至今一年多，雙方目前陷入膠着狀態。正當外界為預期的春季攻勢倒數之際，美國傳媒周四報道，拜登政府正在為戰爭可能演變成為持續數十年的凍結衝突做準備，情況如同朝鮮半島南北韓長期對峙。美方官員已經開始討論長遠應對方案，包括考慮制訂俄烏兩國停戰邊界的選址。

料烏軍反攻未能挫敗俄 報道指凍結衝突的討論在美國多個政府部門及白宮展開，由於俄羅斯及烏克蘭都拒絕承認戰敗，加上美國政府內部愈來愈多人認為烏方即將發動的反攻行動，不會對俄方構成致命一擊，所以凍結衝突可能是這場戰爭最切實可行的長遠結果；一旦變成凍結衝突，俄烏雙方交火次數將減少，支援烏克蘭的成本及外界關注度均下降。

知情的美國官員說：「我們正在為長遠的情況做準備，不論它（俄烏戰爭）是凍結或緩和。」討論目前在初步階段，美國繼續有意向烏克蘭提供武器收復被佔據的領土，但這些準備工作可能削弱烏方領導層對美方持續履行承諾的信心。美國及歐洲官員警告，不論戰爭最終的走向如何，俄羅斯對烏克蘭的威脅不會很快逐漸消失。

美向軍火商增採購武器 美國參謀長聯席會議主席米利是少數公開談論俄烏戰爭發展趨勢的美國官員，他多次預測戰爭將以談判形式結束，而不是俄烏任何一方取得勝利下終結。美國從庫存向烏克蘭提供武器的數量最近數個月持續減少，但向軍火商採購武器、可能需時數個月甚至數年的援助增加，反映拜登政府改為採取長遠的策略。

報道提到若戰爭一直拖延下去，俄羅斯及烏克蘭將面對愈來愈大的國際及國內壓力，要求為停火、休戰而非正式結束戰爭展開談判。部分美國官員認為可以參考1950年至1953年爆發的韓戰，交戰雙方簽署停戰協定，但戰爭未正式宣告結束。這模式可行的原因之一，是俄烏兩國毋須承認新邊界，只需要在同意的分界線停止交火。

不會施壓基輔強行談判 拜登政府高級官員透露，美國正在與烏克蘭討論未來雙邊關係的性質，「我們想要一個可以自我防衞及威懾未來攻擊的烏克蘭」，但不會施壓烏方違反意願強行談判。報道指美國更願意討論提供長遠的安全保障，一旦烏克蘭加入北約的申請陷入停頓，美方的安全保障可能是共同防禦，或類似現時應用於以色列的武器援助協議。

美國前政府官員直言，向沒有每天消耗武器的國家提供軍事援助，成本更便宜；又指俄羅斯與烏克蘭如今達成可以維持的停火協議可能性，比戰前俄方吞併克里米亞半島、支持烏克蘭東部親俄勢力還要大，原因是雙方專業軍隊充分參與這場戰爭，而非只有分離主義武裝分子，但同時要考慮到俄羅斯僱傭兵瓦格納集團介入戰爭。本報綜合報道

頓涅茨克州利曼一個鐵路編組站遭戰火破壞。 戰爭處於凍結狀態例子