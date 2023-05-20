520不宜嫁娶 台南新人登記大減

【本報綜合報道】往年有不少新人選擇5月20日「拉埋天窗」，取該日期「520」普通話諧音「我愛你」的寓意。台灣台南市今日的結婚登記數驟降，比去年同日少近7倍。市民政局調查得知原來當日在黃曆顯示「不宜嫁娶」，新人登記意願大減。

鼓勵結婚 台南贈禮 台灣每年結婚登記的新人在5月20日都較平日暴增，台南去年有603對新人登記結婚，今年至今預約在當日結婚的新人只有80對。台南市民政局鼓勵結婚生子、力抗少子化危機，周四推出「催婚」好禮，今年有民間企業加碼提供賀禮，在原台南市6個行政區內，每月登記結婚的前50對新人，可獲贈蜜月旅行保養組與婚前護膚券。

台南市市長黃偉哲亦會在今年4個特別日子提供結婚賀禮，新人只要在2月14日西洋情人節、3月14日白色情人節、5月20日與8月22日七夕這4天登記結婚，就可獲贈文創香皂、後壁米、啤酒與茶葉蛋禮盒組。民政局統計，該市今年前4個月結婚對數為3,038對，每月登記結婚數都較去年同期高。