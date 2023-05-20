北大高材生弒母案二審 獄友指常寫字

2019年4月21日，涉嫌殺害母親後潛逃3年的吳謝宇在重慶江北機場被抓獲，之後關押在福州市第一看守所。因涉嫌非法採礦罪被送進福州市第一看守所的王椿（化名），當時與吳關在同一囚室。王椿稱，在看守所期間，吳情緒比較穩定，沒有和其他人爭吵，也沒見過他生氣、憤怒之類。另一名曾經與吳同囚室的楊鵬（化名）則表示，吳「不愛跟別人多講」。

楊鵬表示，在囚者之間有事需要幫忙，吳會提供幫助，特別是法律上的問題。有在囚者給家中寫信遇到不會寫的字找吳請教，他都會幫忙，吳也會教其他人英語。王椿稱，吳不但教了他不少文化知識，又對他說了很多鼓勵的話。他記得在看守所內，吳買了很多簿和筆，一直在寫，但不知道他在寫甚麼。內媒曾報道，吳在2021年先後從看守所寫下給其舅父、阿姨和案件中詐騙受害者至少3封手寫信，每封都超過萬字。信中講述他的成長經歷、作案弒母、詐騙親友及歸案的過程和想法，又對事件表達懺悔，希望獲得原諒，爭取「一個活着去贖罪的機會」。