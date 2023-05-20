行刑式槍殺4人 台漢判死

事業家庭失意 歸咎前公司 為了報復多年前糾紛，台灣南投縣草屯鎮康建生技公司前員工李鴻淵去年7月持槍闖入公司，再以行刑式手法轟斃4人，另造成一人受傷，事後在台中市一間養生館落網。他前天被南投地方法院裁定殺人及殺人未遂等罪成，獲合併判處死刑及褫奪公權終身。全案仍可上訴。

判決書指，被告李鴻淵2012年9月起在康建生技公司任職生產課員工，其後與一名洪姓主管衝突，獲調至園藝課，卻再一次被園藝課主管劉慶杉刁難，遂認為自己遭到董事長、有「牛樟芝之父」之稱的賴敏男及其女兒賴彥妤針對。

曾被控謀殺未遂 怨恨證人 2014年2月5日，他計劃殺害洪姓課長未遂，因證據不足獲判無罪，卻不忘賴敏男、劉慶杉及女會計張嘉綺等人提供對他不利供詞。

由於李鴻淵離開康建生技公司後事業不順，加上與妻子感情欠佳，多年來一直懷恨在心，甚至動起殺機，包括購買槍彈準備伺機報復。

2022年7月14日，他持槍闖入康建生技公司，首先轟殺賴敏男弟弟賴鋕卿，再在短時間內槍擊賴敏男、賴彥妤、劉慶杉及張嘉綺，僅得賴敏男一人幸存，其餘4人死亡。他事後離開公司，至翌日終在台中落網。

經合議庭審理，李鴻淵槍殺賴鋕卿一事獲量處終身監禁，而透過行刑式手法接連擊殺賴彥妤、劉慶杉及張嘉綺則分依殺人罪被判3個死刑，另槍傷賴敏男則依殺人未遂獲判監禁13年。此外，他亦被裁定與槍炮有關罪名成立，獲併科罰金35萬元新台幣（約8.9萬港元）。

在血案發生前，賴敏男已有意把康建生技公司交予賴彥妤接掌，詎料遭遇橫禍。

80多歲幸存者腦部重創 由於他的腦部受到重創，目前出現嚴重認知及口語障礙，需由兒子照顧。他的兒子昨天受訪時承認，父親已是80多歲長者，腦部受傷無法復原，如今已屬傷殘及殘障狀態。

當談及李鴻淵獲判罪成時，賴敏男的兒子坦言期望政府執行死刑。他又指廢除死刑目的是擔心有被告遭到誣陷，不過此案證據確鑿，且李鴻淵也承認犯行，反問：「有甚麼好再審？」本報綜合報道