上海女子被騙百萬 兩閨密被捕

【本報綜合報道】上海市一名女子長達8年受到兩名閨密的精神打壓和情感控制，被騙百萬元人民幣，導致自己和家人負債纍纍。內地傳媒周四報道，目前兩名涉案人員因涉嫌詐騙罪，被檢察機關依法批准逮捕。

打擊信心詐財 家人亦受累 上海浦東公安分局六灶派出所今年3月接獲報案稱，女子自稱被兩名好友詐騙，需警方介入調查。女事主欣欣（化名）與兩名涉案人員是大學同學，畢業後一起合租，經常被對方以外貌等方面貶低或打擊信心等，導致自己十分自卑，更對她們十分依賴。其中一名好友聲稱欣欣的信用卡涉嫌詐騙，再編造一個領導暗示可花錢消災。當欣欣表示拿不出那麼多錢的時候，兩人又「仗義」幫她墊付，並允許對方分期還款。

為了還錢，欣欣辦理多張信用卡借錢套現，債務愈積愈多，最終只能向父母坦白，欣欣母親找身邊的親友多次借錢。兩名好友2019年更編造「神婆」的角色，謊稱可為欣欣作法化解霉運。欣欣每個月的工資、房租收入、親人的退休金等都要按月存入好友的銀行帳戶上。直到東窗事發，欣欣報警求助後才停止。