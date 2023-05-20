山東西嶺新發現 金礦存量增200噸 總值2253億

【本報綜合報道】山東省萊州市西嶺村金礦勘查項目，周三通過山東省自然資源廳組織的礦產資源儲量專家評審，初步認定西嶺金礦新增金屬量近200噸，累計金屬量達580噸，潛在價值2,000多億元人民幣（約2,253億港元）。

西嶺金礦位於正在開採的三山島金礦深部，其北部為內地第二大單體金礦床三山島北部海域金礦。此次西嶺金礦增儲後，在三山島金礦帶不足20平方公里範圍，累計查明金礦資源量達1,300多噸，在世界範圍內也屬罕見。

去年以來，山東啟動實施新一輪戰略性找礦突破戰略行動，以金、鐵、煤、銅、稀土、石墨、螢石等戰略性礦產為重點，加大勘查力度，以提升礦產資源保障能力。此次西嶺金礦增儲，進一步鞏固山東省金礦資源第一大省的地位。