中國衞星導航總產值 增至5630億

白皮書內容顯示，包括與衞星導航技術研發和應用直接相關的晶片、器件、算法、軟件、導航數據、終端設備、基礎設施等在內的產業核心產值同比增長5.05%，達1,527億元（約1,716億港元），在總體產值佔30.5%；由衞星導航應用和服務所衍生帶動形成的關聯產值同比增長7.54%，達3,480億元（約3,912億港元），在總體產值佔69.5%。中國衞星導航與位置服務領域企事業單位總數量仍保持在1.4萬家左右，從業人員數量超過50萬。截至2022年底在境內上市的業內相關企業（含新三板）總數為92家，上市公司涉及衞星導航與位置服務的相關產值約佔全國總體產值的9.02%。