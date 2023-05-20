戴名錶開豪車 山東派出所長受查

【本報綜合報道】山東省臨沂市羅莊區雙月湖派出所所長趙×因戴名錶、開豪車，近日遭網民舉報並引發熱議。趙×周三回應內地傳媒稱，其收入合法。臨沂市公安局周四表示，已派調查組針對網上反映情況進行全面調查。

民眾舉報 女警官自稱收入合法 網上發布的影片顯示，一名身穿警服的女警官正在打電話，手腕戴着一隻金色的手錶。畫面配上文字稱，「山東省臨沂市羅莊區公安局雙月湖派出所所長趙×，手戴勞力士奢侈錶，開豪車奧迪A8」。內媒周三向雙月湖派出所查詢，工作人員證實趙×的確是該所所長。趙×隨後聯絡記者稱，她的收入合法，網上的舉報不實。對於網上畫面顯示其所戴手錶的品牌和價值，趙×卻拒絕回答。

趙×稱，網上舉報人是一宗案件的當事人，照片是她在辦公室接待該名當事人時被偷拍的；又稱因她辦案令對方不滿，於是用這種手段企圖令她就範。她表示，不希望媒體關注此事，更不希望自己成為討論焦點。臨沂市公安局羅莊分局警務督察大隊一名梁姓隊長周四表示，該大隊已對此事展開調查，目前網上相關貼文已刪除，當調查有結果會公布。