台防傳入非洲豬瘟 口岸加強執法

【本報綜合報道】為防非洲豬瘟傳入，台灣禁止從中國大陸等地攜帶豬肉等產品入境。非洲豬瘟中央災害應變中心周四表示，今年1月至4月違規攜帶豬肉產品入境遭裁罰20萬元新台幣（約5.2萬港元）的個案逐月攀升，上月檢獲74宗，違規數已追平疫情前2019年4月的情況。

旅客攜相關產品入境倍增 應變中心周四發布新聞稿，指新冠疫情解封入境旅客增加，違規攜帶動植物產品裁處案件隨之增多，1月出現32宗違規案件，至上月已增加2.3倍。農委會防檢局於邊境攔截豬肉製品如臘腸、火腿及肉乾等，檢測出非洲豬瘟病毒，顯示疫情藉由旅客違規攜帶製品入侵風險仍高。

應變中心表示，為因應違規攜帶動植物產品風險，已於3月24日第26次會議決議，由防檢局自上月10日起於台灣各機場港站執行綠線加強執法措施，希望藉加強執法提升阻嚇力，杜絕僥倖心態。防檢局指出，綠線加強執法一個月以來，查獲170宗違規攜帶動植物產品入境案件。部分受罰旅客表示久未出境遊玩，忘了相關規定，或是返鄉探親，未注意行李中放入土特產。