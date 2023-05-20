陸開放旅團 台稱須協商未解禁

【本報綜合報道】中國大陸國台辦發言人馬曉光昨日表示，經向有關主管部門了解，即日起恢復旅行社經營台灣居民來中國大陸團隊遊業務。惟台灣交通部觀光局長張錫聰表示，雖樂見此事，但希望雙向同步開放而非單方面，並透過「小兩會」協商，目前禁止旅遊業者接待及組團前往中國大陸的禁團令仍不會解除。

馬曉光在記者會回答記者提問時，指出陸方即日起恢復旅行社經營台灣居民赴陸團隊遊業務。他又稱，陸方熱忱歡迎台灣同胞來中國大陸旅遊觀光，遊覽大好河山，看看各地發展新貌。文化和旅遊部其後發布相關通知，即日起恢復旅行社及在線旅遊企業經營台灣居民入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

陸委會稱沒限制民眾赴陸觀光 張錫聰在台北車站舉辦的「台灣好行票價優惠」啟動記者會後回應稱，會等台灣海峽兩岸觀光旅遊協會及海峽兩岸旅遊交流協會協商後，才解除赴陸禁團令。至於啟動小兩會的具體時間表，他稱會努力在本月盡快啟動，相關旅遊機制還在，在沒變動的情況下應該比較快。

馬曉光周四表示，在剛過去的五一假期，中國大陸旅遊市場強勁復甦，但由於民進黨當局的限制，台灣業界和廣大旅客無緣參與；又稱將為台灣民眾來中國大陸旅遊創造更好條件，提供更好服務。台灣陸委會發言人反駁，台灣沒限制民眾赴陸觀光，中國大陸卻限制民眾赴台自由行，也沒允許陸客組團赴台，促盡快安排協商。