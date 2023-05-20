危樓無善後 居民逼留守

竟可上市放售 被踢爆始稱追究 海南省海口市瓊山區一幢1993年興建危樓日前被揭，它多年前已被政府要求拆除，至今並未執行之餘，反而變成正規商品房上市交易，最終獲鑑定為D級危樓。內媒前天報道，海口市及瓊山區政府周三已派人安置居民搬離危樓，同時徹查相關手續辦理過程中有否涉及違法違規行為，將嚴肅追究責任。

內媒周三播出報道指出，瓊山區青竹街27號樓樓體嚴重傾斜，除了外牆牆身斜移靠近附近樓房，只要在單位地上橫放一樽圓柱狀礦泉水，它就會由一個方向滾動至另一端。惟部分居民至今仍得不到妥善安置，只能住在危樓之內，每天擔心生命隨時受到威脅。

30年前批建3層 擅加至8層 資料顯示，涉事樓房30年前開始興建，當時僅獲批建3層，卻加蓋至8層高。經過10年時間，它因嚴重傾斜而被瓊山區前規劃建設局定為危樓，要求必須拆除。報道提到，危樓2007年完成商品房手續，繼而獲准上市交易，至2022年7月再次被鑑定為危樓，所有居民必須搬離。

然而，一眾受影響居民當時獲鳳翔街道辦安置入住酒店3個月後，無人再理會他們，也不再得到任何解釋，導致部分人需自費租房，另有一些經濟條件有限居民不得不搬回危樓繼續生活。其中一名受訪居民坦言自己無其他地方可住，於是冒險回家，「一直沒水沒電沒人管」。

自報道周三播出後，區內多個部門工作人員隨後前往危樓，安置居民搬離危樓。有住戶表示，有工作人員向他透露，危樓目前絕不能拆，需待處理相關程序後再續。他又指當地政府可根據其意願提供安置房，或每月領取每戶1,000元人民幣（約1,120港元）補貼去外面租屋。

海口市瓊山區區委常委、宣傳部部長鍾紅霞受訪時強調，目前首要的任務是協助居民搬離危樓，願意住安置房居民可立即入住，就算希望在外租屋也有補貼。她又稱調查住建局相關責任單位工作已經展開，不過需要時間，而拆除危樓重建涉及一些細節，因此同樣需要時間。

嚴重傾斜 海口市稱拆除需時 至於瓊山區政府亦在通報提到，將對危樓管控不力的鳳翔街道相關責任人追究責任，並責成相關部門徹查危樓在審批、建設及銷售過程中有否涉及違規行為，將依法依規嚴肅追究責任。當談及拆除重建危樓費用應該由誰來支付時，鍾紅霞稱若當年報建人或住建部門有責任，相關費用應由責任人承擔。本報綜合報道