台灣台南市政府文化局前日公布，去年9月因強震而裂損的中西區碑林亭，目前已展開修復工作，預定今年9月完工。台南市大南門碑林鄰近南門城，在台灣日治昭和10年（1935年）時，因舉辦台灣博覽會而搜羅台南各處古碑殘碣陳列展示，又稱「大碑林」，擁有62座石碑，居全台之冠。