好心人違泊 扶失明翁脫險

【本報綜合報道】中國上海市金山區一名失明老人近日過路時誤入機動車道，情況危險，此時一輛私家車違規停車，車上司機下車後快步衝向隔離護欄，扶老人轉方向，並護着對方向人行橫道走去，小心地攙扶老人過路。恰好道路監控系統拍下這幕並在網上廣傳，網民紛紛讚揚充滿正能量，有莫名的感動，善小而為之。司機在前日發表的採訪中稱，以後如果再發生這樣的情況，還是會立即上前幫助。

老人誤入機動車道 好心男子名叫羅晟，他上周二駕車上班，在一段公路交界處發現一位失明老人在人行橫道線上步履蹣跚地行走，他便減速等老人通過。惟老人愈走愈偏，走進機動車道。羅晟見狀立即停穩汽車，打開雙跳燈，上前攙扶老人，直到把老人送到路邊安全的位置。

羅晟後來想起在路口停車可能違反交通規則，於是到交警支隊說明情況，警方查看監控後認為他違反規定停放機動車，按例需罰款200元人民幣（約224港元），但由於他救助老人，所以決定消除處罰，並獻上鮮花，讚揚他停車扶人的善舉。