水底70萬照片 助細節重建 鐵達尼號3D窺全貌

由全球專家組成深海測繪公司團隊連同英國製片公司，首次透過全尺寸數碼掃描，創建了沉沒郵輪鐵達尼號的獨特3D視圖，讓人能夠一睹殘骸全貌。

英媒前日報道，項目於去年夏天展開，團隊使用遙控潛水器花200多個小時，測量沉船長度和寬度，從各個角度拍攝超過70萬張照片，讓3D重建更準確。在獨特的3D視覺下，鐵達尼號看上去如同抽乾海水一般，不僅清晰展示船頭及船尾，甚至包括一些細節，如螺旋槳序號、華麗金屬製品、雕像、未開封的香檳酒瓶及個人物品等。

或有助研究沉沒真相 研究鐵達尼號多年的斯蒂芬森（Parks Stephenson）形容，他第一次看到掃描時十分震驚，因為它展現了殘骸目前的真實狀態。他認為研究掃描結果可以讓人們對鐵達尼號沉沒有新的認識，比如人們如今依然不了解鐵達尼號與冰山相撞的特點，甚至不知道它是否像電影中所展示的那樣以右舷撞擊冰山，可能鐵達尼號當時已擱淺在冰山上。

鐵達尼號1912年首航時在北大西洋撞上冰山沉沒，造成逾1,500人死亡，殘骸躺在約3,800米深海底。隨着大海中微生物侵蝕，船隻部件正在分解，意味完全了解鐵達尼號海難的時間如今已所剩不多。本報綜合報道