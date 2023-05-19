華商泰國伏屍 疑犯稱死者拒付嫖資

疑犯分別是22歲男子那丹艾（Natdanai）、19歲男子那達蓬（Nattaphon）和17歲女子費（Fai）。那丹艾向警方供稱自己與費是朋友，43歲死者李志如（Zhiru Li，音譯）在網上聊天時詢問由費提供性服務一事，事發時是李志如與費在度假村的第3次性交易。那丹艾收到費的來電，指李志如拒絕付款並襲擊她，費於是在李志如的酒精飲品下安眠藥，讓李志如冷靜下來但無效。