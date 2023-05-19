華商泰國伏屍 疑犯稱死者拒付嫖資
【本報綜合報道】一名中國籍男商人周二發現伏屍泰國董里府一個度假村房間內，身中20多刀，3名疑犯被捕，包括一名與死者有性交易的女子。警方周三透露更多案件詳情，其中一名疑犯聲稱死者在性交易後拒絕付款，所以用刀刺死他。
疑犯分別是22歲男子那丹艾（Natdanai）、19歲男子那達蓬（Nattaphon）和17歲女子費（Fai）。那丹艾向警方供稱自己與費是朋友，43歲死者李志如（Zhiru Li，音譯）在網上聊天時詢問由費提供性服務一事，事發時是李志如與費在度假村的第3次性交易。那丹艾收到費的來電，指李志如拒絕付款並襲擊她，費於是在李志如的酒精飲品下安眠藥，讓李志如冷靜下來但無效。
那丹艾問費是否想他殺死李志如，費反問那丹艾是否夠膽。那丹艾後來從費預先打開的窗戶進入度假村房間，同案疑犯那達蓬則在外等候。那丹艾入房後發現李志如在浴室，並用刀捅死後者，偷走死者財物後便與費和那達蓬一同逃離現場。
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