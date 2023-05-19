美狗仔隊飛車追魂 哈利險重演母命運

剷行人道衝燈 逾兩小時險象環生 英國哈利王子與妻子梅根及岳母周二在美國紐約乘的士時，遭狗仔隊追逐。哈利發言人指，過程持續逾兩小時，多次差點撞車，形容事件「險些釀成大禍」。

發言人周三發聲明稱，哈利和梅根周二晚參加紐約舉行的頒獎典禮後，偕梅根母親拉格蘭（Doria Ragland）所乘坐的汽車遭6輛窗戶被塗黑的汽車追逐。聲明形容「險些釀成大禍」的追逐是由一支「非常挑釁」的狗仔隊造成，他們持續不斷追趕超過兩小時，導致數次幾乎撞上其他汽車、行人甚至警員。聲明又稱，狗仔隊將汽車開上行人道、衝紅燈，又邊開車邊拍照，多次與警察對峙。哈利夫婦因事件受到驚嚇，但沒有受傷。事後出現在社交媒體的照片顯示，哈利等3人當時是乘搭的士。

紐約的士司機稱時間短 聲明指哈利夫婦不會返回下榻的私人住宅，因為他們不想危及屋主的安全，又稱雖然作為公眾人物會引起公眾一定程度的興趣，但是絕對不能以任何人的安全為代價。聲明續指，若傳媒用這種手法獲得照片，會助長高度侵擾行為，對所有相關人士都構成危險。

紐約警方在事後表示，他們協助哈利夫婦的私人保鏢保護兩人，追逐事件沒有導致碰撞、受傷，也無人被捕，但形容涉事的一批攝影人士，為哈利夫婦的出行安全帶來挑戰。惟的士司機事後指，不覺得當時有出現追逐場面，而整個過程也只持續了10分鐘。

紐約市市長亞當斯則表示，事件中有兩名警察幾乎受傷，形容如此的汽車追逐過程一旦導致任何無辜的旁人喪生，將會是可怕的事情。他又指事件是鹵莽及不負責任，並稱在擠塞的紐約市，汽車追逐即使只有10分鐘時間也已經極為危險。

哈利的母親戴安娜王妃和男友多迪1997年於巴黎逃避狗仔隊追訪期間，座駕在一條隧道內失事，兩人連同司機喪生。哈利將母親之死歸咎新聞界侵犯私生活，長年來一直對此表示憤怒。本報綜合報道