緬甸軍政府進口78億武器

聯合國緬甸人權情況特別調查員安德魯斯周三發表報告，指緬甸軍方自前年2月發動軍事政變以來，已進口總值至少10億元（美元‧下同，約78億港元）的武器及製造原料，其中俄羅斯及中國繼續是緬軍先進武器系統的供應國，分別提供價值4億（約31.2億港元）及2.6億（約20.2億港元）武器。（綜合報道）