朝漁船投誠韓軍帶走調查

南韓傳媒昨日引述官員稱，南韓軍方本月6日在西部海域監測到一艘北韓漁船越過南北韓海上分界線，試圖投誠，韓軍派員盤問搜查。官員指，漁船上有多名包括兒童在內的北韓人，亦表明投誠意願，相信是以家庭為單位集體投奔南韓。（綜合報道）