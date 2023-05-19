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朝漁船投誠韓軍帶走調查
南韓傳媒昨日引述官員稱，南韓軍方本月6日在西部海域監測到一艘北韓漁船越過南北韓海上分界線，試圖投誠，韓軍派員盤問搜查。官員指，漁船上有多名包括兒童在內的北韓人，亦表明投誠意願，相信是以家庭為單位集體投奔南韓。（綜合報道）
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