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5艘華艦罕有分兩路繞日
日本防衞省統合幕僚監部表示，上月底以來繞日本列島航行的解放軍導彈驅逐艦等總共5艘艦船在沖繩周邊航行，從太平洋進入東海後匯合。上述軍艦繞日本列島航行時分成兩路，從先島諸島兩側航行，做法極其罕見。（綜合報道）
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