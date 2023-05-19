5艘華艦罕有分兩路繞日

日本防衞省統合幕僚監部表示，上月底以來繞日本列島航行的解放軍導彈驅逐艦等總共5艘艦船在沖繩周邊航行，從太平洋進入東海後匯合。上述軍艦繞日本列島航行時分成兩路，從先島諸島兩側航行，做法極其罕見。（綜合報道）