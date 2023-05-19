游錫堃晤美政要 談加快對台軍售

【本報綜合報道】正在訪問美國的台灣立法院長游錫堃周二在華府智庫哈德遜研究所演講，周三先後與美國前眾議院議長佩洛西和眾議院外交委員會主席麥考爾會面。麥考爾會後表示，與游錫堃談論了美台關係，也討論如何推動租稅協定、加速美國對台軍售等議題。

繼周一與美國眾議院中國問題特別委員會成員會面後，游錫堃率領民進黨立委陳亭妃、民眾黨團總召邱臣遠及時代力量黨團總召邱顯智，周三再度前往國會山莊，分別拜會佩洛西及麥考爾。與游錫堃合照時，佩洛西手持游錫堃致贈的「民主必勝」題字，以及表彰因支持民主遭大陸制裁人士的「黑熊勳章」。

參觀美國大屠殺紀念館

游錫堃當日另與土耳其裔美籍前NBA球星坎特，一起參觀美國大屠殺紀念館。游錫堃受訪表示，大屠殺是歷史也是現實，並稱在新疆和西藏都發生「種族滅絕」和「迫害」事件。他前一天在哈德遜研究所演講時表示，大陸的目標是「東升西降」、成為世界帝國，台灣只是其踏腳石，確保台灣安全便是確保全球公共利益。