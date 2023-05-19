社會動盪 安撫中產 馬克龍承諾減稅170億
【本報綜合報道】面對近月國內反退休改革的強烈社會風潮，法國總統馬克龍日前承諾在任期完結前，為中產階層減稅共20億歐元（約170億港元），企圖安撫民心。
在周一晚的電視訪問中，馬克龍說希望將上述減稅措施，「集中」讓那些「工作勤奮、希望致力養兒育女，以及今天因生活通脹高企而入不敷支的人」受益。馬克龍沒有提及具體措施，但說已要求提出為中產減稅的建議。他在訪問中，把中產界定為「收入過高而未能領取援助，但又不夠豐足去過好生活的人」，他們的月薪在1,500至2,500歐元（約1.27萬到2.1萬港元）之間。
圖為退休改革爭議降溫
馬克龍近日專注推動就業和工業化重組工作，企圖轉移國民對政府強硬推行退休改革的關注和不滿。改革中最具爭議的是，把合法退休年齡從目前的62歲提高至64歲，馬克龍一再強調改革對於政府收支平衡和孩子們未來的是必要的，他也在訪問中，否認自己在退休改革辯論中表現出蔑視態度。
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