社會動盪 安撫中產 馬克龍承諾減稅170億

在周一晚的電視訪問中，馬克龍說希望將上述減稅措施，「集中」讓那些「工作勤奮、希望致力養兒育女，以及今天因生活通脹高企而入不敷支的人」受益。馬克龍沒有提及具體措施，但說已要求提出為中產減稅的建議。他在訪問中，把中產界定為「收入過高而未能領取援助，但又不夠豐足去過好生活的人」，他們的月薪在1,500至2,500歐元（約1.27萬到2.1萬港元）之間。