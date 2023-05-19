蒙大拿州全面禁TikTok 美國首例
【本報綜合報道】美國蒙大拿州州長詹福爾特（Greg Gianforte）周三簽署法例，禁止中國短片分享應用程式抖音國際版TikTok在該州運作，成為美國首個全面禁止TikTok的州份。
反對者斥過度干預
上述新法將在明年1月1日起生效，屆時將禁止在該州下載TikTok，並對任何提供下載的實體，處以每天1萬美元（約7.8萬港元）的罰款，但用戶不會受罰。詹福爾特在聲明中揚言，蒙大拿州「採取了所有州份中最果斷的行動，來保護該州民眾的私人數據和敏感個人訊息，免於被中共收集。」詹福爾特在周三還宣布，自下月1日起，將禁止在州政府的設備和該州旗下的企業，使用與外國對手相關的所有社交媒體應用程式，他所指的應用程式包括母公司設在中國的WeChat和源自俄羅斯的Telegram。
美國傳媒稱，預計蒙大拿州全面禁止TikTok的新法會受到法律挑戰，亦有反對者認為，有關做法是政府的過度干預，並稱該州民眾可以「翻牆」輕易規避禁令。
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