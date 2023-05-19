美官員排隊想訪華

重大議題尋求高層接觸 先後次序未定 中國高空氣球飛入美國領空事件發生後，美國國務卿布林肯取消今年2月訪華。美媒周三引述美國官員消息指，拜登政府正考慮未來數月安排高層官員訪問北京，尋求與中國就重大議題重新接觸，包括布林肯、財長耶倫、商務部長雷蒙多及氣候特使克里。

拜登政府上台至今，仍未有內閣官員訪華，但認為此舉對管控兩國關係非常重要。美國多名官員消息透露，目前上述官員出訪次序仍未確認，政府內部部分人非常重視次序問題。美國國務院官員認為布林肯應首先訪華，與中方討論包括烏克蘭戰事、台灣局勢、美國人在華被拘、鴉片類藥物芬太尼流入美國等議題。

中方有決定權 料經濟議題優先 消息人士又表示，暫未有布林肯可能訪華的日期，耶倫和雷蒙多亦可能早於布林肯訪華，因為中方有決定權，或希望與美方從經濟議題談起。克里早前表示已獲邀在近期訪華，疑欲搶先於布林肯而引起不滿。

美國總統拜登周三動身前往日本出席七大工業國集團（G7）峰會前表示，他遲早會與中國國家主席習近平會面，但沒有說會在甚麼時候。記者問他是否快將有時間與習近平會面，他僅說：「是否快將也好，我們都將會面。」

G7宣言或涉台灣 京促停止挑釁 日媒曾報道稱，G7協調將涉台內容寫入峰會聯合宣言。在北京，外交部發言人汪文斌強調，中方敦促美日等國家停止對「台獨」勢力縱容支持，停止在台灣問題上挑釁玩火，玩火者必自焚。另有報道引述樂施會批評，G7不僅沒兌現援助承諾，反而要求南方國家償還債務。汪文斌回應稱，G7對發展中國家口惠而實不至並不是甚麼新鮮事，中方希望美國這些國家不要只想着拿發展中國家撐門面，而是要為他們的發展做貢獻。

美國政府考慮安排官員訪華之際，法媒周三引述消息報道，美國國會眾議院中國問題特別委員會將派員訪問英國，就對華問題尋求合作。該會共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，將談及中國涉嫌竊取西方科技等議題。本報綜合報道

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