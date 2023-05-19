俄3科學家被捕 學界表憂慮

馬斯洛夫、希普尤克及茲維金采夫等3名從事高超音速導彈研發工作的俄羅斯科學家，在過去一年先後因涉及叛國罪被捕，俄羅斯科學院西伯利亞分院理論與應用力學研究所的科學家周一發公開信表示憂慮，克里姆林宮發言人佩斯科夫周三稱留意到公開信，相關部門正處理事件，但此事牽涉非常嚴重的叛國指控。（綜合報道）