美稱烏愛國者系統仍運作

有美國官員透露，得悉烏克蘭知會愛國者可能受損後，已派人赴現場檢查。愛國者目前仍然運作，最關鍵部件之一的雷達沒有損壞，相信不需從戰場移走維修。另有美國官員稱，在俄羅斯匕首高超音速導彈、口徑巡航導彈及其他彈藥密集攻擊下，一個愛國導彈連的供電站及部分電子設備受輕微破壞，能在空襲過程中保持運作及不需離線。美國仍在評估愛國者部件受損原因，它似乎沒有受到匕首高超音速導彈或其他彈藥直接打擊。其中一種可能是墜落的導彈碎片導致愛國者部件損壞，但美方官員亦研究其他可能。烏克蘭空軍發言人伊納特指愛國者並沒有問題，但拒絕透露詳情。