美稱烏愛國者系統仍運作
【本報綜合報道】俄羅斯國防部周三稱，根據可靠及確認消息，匕首高超音速導彈於周二命中及完全摧毀部署在烏克蘭首都基輔的一個多功能雷達站，以及5個美國製愛國者防空導彈系統發射器。惟美國國防部官員強調愛國者仍在運作，並沒有遭俄軍火力直接擊中。
有美國官員透露，得悉烏克蘭知會愛國者可能受損後，已派人赴現場檢查。愛國者目前仍然運作，最關鍵部件之一的雷達沒有損壞，相信不需從戰場移走維修。另有美國官員稱，在俄羅斯匕首高超音速導彈、口徑巡航導彈及其他彈藥密集攻擊下，一個愛國導彈連的供電站及部分電子設備受輕微破壞，能在空襲過程中保持運作及不需離線。美國仍在評估愛國者部件受損原因，它似乎沒有受到匕首高超音速導彈或其他彈藥直接打擊。其中一種可能是墜落的導彈碎片導致愛國者部件損壞，但美方官員亦研究其他可能。烏克蘭空軍發言人伊納特指愛國者並沒有問題，但拒絕透露詳情。
基輔6人分享作戰照 遭起訴
另外，烏克蘭國家安全局起訴6名基輔市民，指他們分享了周二防空作戰的照片及影片，它們在數分鐘內便被俄羅斯傳媒及Telegram帳戶獲得，可能為俄方提供有價值目標的資訊。他們一旦罪成將判囚8年，國安局網絡專家已關閉基輔多個顯示防空系統的實時攝影機。
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