傳歐多國倡烏總統下台息干戈
【本報綜合報道】美國著名調查記者赫什周三在個人網站聲稱，波蘭等歐洲國家私下促請烏克蘭總統澤連斯基，尋找結束俄烏戰爭的方法，包括在必要時下台。
赫什引述美國情報官員指，匈牙利、德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞希望俄烏停戰。匈牙利、波蘭及德國是推動和平的重要參與者，他們正在努力讓澤連斯基改變主意，並明確表示假如澤連斯基達成和平協議，即使他必須得到報酬是達成協議的唯一方法，他亦可以保留所擁有的東西。赫什透露，消息人士指澤連斯基可保留在意大利的別墅，以及一家離岸銀行的股權。他續稱，波蘭及其他國家希望戰爭結束的其中一個主因，與烏克蘭難民重擔不勝負荷有關。
未知如何阻美支援
赫什又指，上述歐洲國家的問題是如何讓美國停止支持澤連斯基。他稱美國情報機構非常清楚烏克蘭正耗盡金錢，未來4個月是關鍵，東歐國家正在討論達成協議。惟他補充，美國情報機構不清楚總統拜登及白宮的外交政策助手，對現實情況了解多少。他指美國仍訓練烏克蘭人駕駛F16戰機，戰機一旦進入戰區便會被俄羅斯擊落。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：