傳歐多國倡烏總統下台息干戈

赫什引述美國情報官員指，匈牙利、德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞希望俄烏停戰。匈牙利、波蘭及德國是推動和平的重要參與者，他們正在努力讓澤連斯基改變主意，並明確表示假如澤連斯基達成和平協議，即使他必須得到報酬是達成協議的唯一方法，他亦可以保留所擁有的東西。赫什透露，消息人士指澤連斯基可保留在意大利的別墅，以及一家離岸銀行的股權。他續稱，波蘭及其他國家希望戰爭結束的其中一個主因，與烏克蘭難民重擔不勝負荷有關。