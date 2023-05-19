華特使訪基輔 晤澤連斯基 盼解危機

烏拒讓步俄 不收復失地不停火 中國政府歐亞事務特別代表李輝周二及周三訪問烏克蘭，期間與該國總統澤連斯基及外長庫萊巴等人會面。李輝指出，解決烏克蘭危機無靈丹妙藥，需要各方從自身做起，創造止戰和談條件。烏方歡迎中方為結束戰火、恢復和平發揮積極作用，但強調不會接受任何為結束俄烏戰爭而喪失自身領土的提議。

烏外交部拒凍結衝突提議 李輝是自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，首位造訪烏克蘭首都基輔的中國高級特使。烏克蘭外交部周三發聲明指出，李輝訪烏期間與庫萊巴會談，期間庫萊巴向李輝說明烏方的原則，乃須以尊重烏克蘭主權和領土完整為基礎，恢復可持續且公正的和平；並強調烏克蘭不會接受任何涉及失去自身領土或凍結衝突的提議。所謂凍結衝突，即是實際戰鬥結束，但政治上尚未結束的衝突。李輝也和烏克蘭總統辦公室主管葉爾馬克、基礎設施部、能源部、國防部等負責人會面。

據中國外交部聲明，中烏一致認為，不久前中烏元首通話為兩國關係發展指明了方向，兩國應共同努力把兩國互利合作持續向前推進。李輝指中方提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。

烏方重視中方作為聯合國安理會常任理事國在國際事務中發揮的重要作用，烏方始終奉行一個中國原則，願與中方努力推動兩國關係不斷取得新的更大發展。

李輝周一起出訪歐洲五國，訪問烏克蘭後將轉往波蘭、法國、德國和俄羅斯，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。中國外交部早前強調，此次中方代表赴有關國家訪問，是中方致力於勸和促談的又一體現；又指當前烏克蘭危機仍然在延宕升級，外溢效應持續顯現，中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談，避免局勢升級等方面凝聚更多國際共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出貢獻。

基辛格轉軚 支持烏入北約 美國前國務卿基辛格去年秋天曾表示，把烏克蘭納入北約不是明智的美國政策。但他周三受訪時指出，如果烏克蘭無法成為北約成員國，歐洲就不能實現和平，並認為烏克蘭加入北約符合俄烏雙方利益，同時能確保烏克蘭日後不會尋求以軍事途徑解決領土爭議。此外，他批評中方插手令圍繞戰爭的外交工作變得複雜。

京：烏不應成大國對抗前沿 中國外交部發言人汪文斌昨日表示，中方認為烏克蘭不應該成為大國對抗的前沿。在歐洲安全問題上，中方立場一貫明確，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障一國的安全，不能以損害他國安全為代價。中方希望各方堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，在尊重彼此合理安全關切基礎上，通過對話協商構建起均衡、有效、可持續的安全架構，實現歐洲的和平與長治久安。本報綜合報道

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