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四川男 雙刀亂斬途人8傷
四川省南充市一名男子昨日在南部縣金洞路附近，雙手持刀亂斬途人，造成至少8人受傷。有目擊者拍下當時情況，顯示涉事的灰衣男子手拿兩把刀追斬途人，有人持木棒阻止。疑犯其後已被警方抓獲，案件正在進一步偵辦中。（綜合報道）
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