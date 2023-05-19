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疏忽致女童墮斃 保母緩刑
浙江杭州21個月大陳姓女童「小櫻桃」去年6月14日被保母吳秀芳遺留電梯內，女童走出電梯後爬上8樓過道窗台，終跌落至2樓平台亡。杭州市拱墅區人民法院昨就案件一審宣判，以過失致人死亡罪判處吳秀芳有期徒刑一年，緩刑兩年。死者家屬表示會提出抗訴。（綜合報道）
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