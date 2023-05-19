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警員捱車撞 遭拖行700米亡
浙江省紹興市警員陳永虎周二執勤期間，遭一輛強行衝路障的越野車撞上後，在車輛引擎蓋上被拖行700多米，最終經搶救無效死亡。越野車司機丁××因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被刑事拘留。（綜合報道）
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