兩岸國際

警員捱車撞 遭拖行700米亡

浙江省紹興市警員陳永虎周二執勤期間，遭一輛強行衝路障的越野車撞上後，在車輛引擎蓋上被拖行700多米，最終經搶救無效死亡。越野車司機丁××因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被刑事拘留。（綜合報道）
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