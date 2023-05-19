婚姻登記跨省通辦 試點擴大

國務院上周五同意擴大婚姻登記跨省通辦試點批覆，調整後在上述省區市實施結婚登記和離婚登記跨省通辦試點。調整後雙方均非本地戶籍的登記當事人可憑一方居住證和雙方戶口簿、身份證，在居住證發放地婚姻登記機關申請辦理登記，或自行選擇在一方常住戶口所在地辦理。