衞健委：二次染新冠症狀輕 毋須恐慌

【本報綜合報道】內地部分民眾近日反映自己第二次感染新冠病毒，擔心將爆發另一輪疫情。對此，國家衞健委綜合多名專家意見，認為無論二次感染或新變種病毒株導致的感染，症狀均比較輕，而且出現規模性疫情的可能性亦不大，市民毋須恐慌。

五一假期後病例升勢快 中國疾控中心的監測數據顯示，自從4月中下旬以來，內地報告的新冠確診病例數呈上升趨勢，尤其五一假期後升勢較快。中國疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，接下來內地疫情還會呈現緩慢上升趨勢，不排除在局部地區疫情會出現反彈，範圍會有所增加。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操稱，目前XBB系列變種病毒株已成為內地新冠病毒主要流行毒株，其傳播力和免疫逃逸能力都較早期流行的Omicron變種病毒株強，但致病力沒有明顯變化。北京中醫醫院院長劉清泉則指，新冠二次感染的症狀類似「風熱感冒」，因症狀很輕，服用風熱感冒、疏風解表、利咽喉的藥物後，全身症狀一下子就解除，跟日常的風熱感冒基本一樣。

在上周舉行的一個內地醫學學術年會上，中科院院士高福稱，踏入後新冠時期既不能「恐冠」也不能「輕冠」。他指長新冠是基本事實，「感染次數愈多，後遺症風險愈高，這是有臨床數據的」，所以病人該診斷要診斷，該用藥要用藥。