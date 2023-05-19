認購新盤需計分 中介誘客假結婚

上海揭違規現象 每宗吸錢67萬 上海近日有多個豪宅樓盤開放認購，吸引大批民眾到場排隊。內媒周三報道稱，有裝修業者、房產中介混入購房人龍中推銷服務。其中有中介趁機推介「假結婚」服務，幫助購房者提高入圍分數，得以輕鬆認購房產。

未過基礎分 需繳42月社保 報道指，有房地產公司設置「分數制」，根據購樓人士的戶籍所在地、婚姻情況、持有房屋紀錄進行評分，高分者較容易入圍。倘若分數未過基礎分，則要多繳納42個月社會保險，而已婚人士通常能獲得較高分數。截至周二，該項目已有超過800組戶認購，認購率逾760%，已觸發積分規定。有認購人士表示，無論搖號得到甚麼面積和價格的單位，都不會選擇「棄號」。

不少中介人士從中發現了商機，向單身的購房者介紹假結婚對象，幫助提高購房者的審核分數，期間收取高達60萬元（人民幣‧下同，約67.1萬港元）的服務費。

另提供他人名義代購服務 另有一種名為「代持」的中介，他們會幫助購房者以別人的名義購房，之後再通過交易等方式將變更房產持有權。駐守現場的警方表示，已收到關於假結婚的投訴，之後會進行相應的調查。

因分數制度嚴格，不少人選擇直接買二手樓，導致二手樓的價格比一手樓高。有購房者表示，假如購買240平方米的大平層，一手樓的價格約3,200萬（約3,563萬港元），二手房的價格為5,000萬元（約5,567萬港元）。本報綜合報道