台北官赴上海 協商雙城論壇

【本報綜合報道】台北市與上海市輪流舉辦的雙城論壇，今年7月將在上海舉行。台媒昨日指，台北市政府私下已派一名高官前往上海與中共官員行前協商，為台北市長蔣萬安或副市長林奕華訪陸鋪路。蔣萬安同日表示，市政府周三已派副秘書長王秋冬一行人前往上海交流，昨日返台。

今年是蔣萬安上任後第一場雙城論壇，也是新冠疫情後首度恢復實體舉行。台媒引述知情人士指，海峽論壇6月將在福建登場，7月緊接有雙城論壇，台北市政府已派一名官員先到上海協商，與對岸溝通。該名官員屬於赴陸管制人員，須經審查許可，陸委會已同意放行。知情人士又指，台北市政府還沒決定誰參加雙城論壇，今年適逢選舉年，蔣萬安不一定去，也不一定敢去。

蔣萬安昨日上午出席活動前受訪表示，此次派王秋冬一行人就城市交流議題到上海，按照往例就事務交流，包括體育文化、疫後觀光以及上海漁產等，雙城論壇也會初步交換意見，但不是唯一內容。他強調，雙城論壇行之有年，從前市長郝龍斌到柯文哲每年都有舉辦，定位就是城市交流，會秉持對等尊嚴、善意互惠的原則，細節仍在規劃討論中。