侯友宜料在兩岸走中間路線

侯友宜

【本報綜合報道】國民黨周三召開中常會後，宣布徵召新北市長侯友宜出戰2024年總統選舉，外界關注其副手人選，鴻海始創人郭台銘、台灣大學前校長管中閔、台中市長盧秀燕等人也各有支持。美媒分析指，國民黨在台海緊張之際，徵召欲在兩岸議題走中間路線的侯友宜參選，以爭取對北京有戒心的選民支持。

副手人選受關注 台媒報道，侯友宜之後將和誰拍檔參選，成為各界的關注重點之一，預計將在7月下旬全代會前決定。新北市議長蔣根煌表示，「侯郭配」當然是最好，希望在明日國民黨造勢，郭台銘也能到現場；侯友宜亦稱，期待郭能為台灣做更多事。但據傳國民黨中央有意採取「張善政模式」，邀請管中閔擔任總統選舉國政顧問團總團長，他因符合「省籍互補條件」或有望成為藍營副手人選。

美媒指，國民黨前兩次總統選舉失利，主因是主張兩岸加強交流，北京對台步步進逼令選民憂慮，國民黨因而將重返執政寄望在受選民歡迎、在兩岸議題上如白紙的侯友宜。報道指出，今次總統選舉可能讓台灣在陸美對峙下開闢新走向，台海緊張局面得以重塑；如民進黨主席、副總統賴清德勝選，或延續大陸凍結兩岸高層往來、台美關係緊密的局面；如侯友宜勝選，兩岸則可能重啟官方溝通渠道，降低軍事緊張局勢。