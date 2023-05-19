機場斷電停安檢 桃園飛港機受牽連

電路跳掣 登機延誤18分鐘 台灣桃園機場航廈昨日一度停電，旅客沒法掃機票通關，安檢儀器也因停電未能運作。桃園機場公司證實事件，解釋起因是其中一組電路燒保險絲導致跳掣，故障於13分鐘後完成修復。據台灣移民署及航空公司表示，這次停電未影響旅客通關，僅造成一班由當地飛香港的國泰航空公司航班延遲登機。

台媒引述民眾指，當日在桃園機場準備出境，但到了行李安檢區，發現安檢儀器暫停，他拍下畫面表示「出口卡關」。報道指，第一航廈安檢線在當日上午10時20分左右停電，但不是全部電力都停止，目前已恢復供電及正常運行。據報，雖然安檢儀器全部無法使用，但照明系統仍維持正常。加上停電只有數分鐘，而移民署也派出職員協助，所以旅客通關未受嚴重阻延。

在停電期間，也有少數旅客無法進入航廈，不過機場工作人員很快便人手開門解決問題。另有現場工作人員向台媒透露，上午停電大約1、2分鐘，電力隨即恢復，其實沒甚麼感覺。但因登錄系統和安檢儀器在斷電後需要重新啟動並經檢測才能使用，所以才令人感覺停電時間較長。

金門尚義機場濃霧 30機取消 桃園機場公司其後指出，第一航廈當日上午10時27分發生系統異常情況後，已立即派員進行檢修，經查主要為N41電路保險絲熔斷跳掣所致，該公司立即啟動後備電源，於10時40分完成恢復供電。該公司表示，此次停電短暫影響旅客出入境查驗，又造成國泰航空一班CX489延遲登機18分鐘。對給旅客帶來不便，該公司表示歉意，強調會加強檢修及保養，以維護系統正常運作。

同日早上，金門尚義機場受濃霧影響，能見度不佳，昨日一早即關場，期間陸續有3架班機準備進場，但終因能見度不理想作罷。機場能見度每況愈下，截至中午至少有30趟來往的班機因此取消，打亂上千名旅客的行程。金門航空站表示，濃霧難以消散，短時間回復班機起降並不樂觀。

在金門機場大廳等待的旅客中，有一批金門高中應屆畢業生正準備搭機前往台灣本島參加各大學第二階段個人申請甄試。高中的教官林佳承趕往機場，助安撫學子情緒，也登記學生赴台應試的時程，有90名考生受困機場。高中校長許自祐表示，已請金門縣政府及立委陳玉珍辦公室協助，一旦天氣好轉，可在第一時間安排搭機，或啟動增開交通船的備案，務必不影響考生甄試的權益。本報綜合報道