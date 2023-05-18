望遠鏡首現 罕見彗星有蒸氣

【本報綜合報道】美國天文學家使用詹姆斯‧韋布太空望遠鏡，首次在木星和火星之間的主小行星帶觀測到主帶彗星周圍存在水蒸氣，為水如何在地球歷史早期成為豐富資源的理論提供更多證據，即彗星和富含水的小行星可能與早期地球相撞，並將水輸送到地球。相關研究周一在科學雜誌《自然》上發表。

主帶彗星屬比較罕見的彗星，在更靠近太陽的小行星帶的主帶內運轉，它們周期性地表現出類似彗星的特點，也有彗髮和彗尾。天文學家先前認為它們由於所處區域溫度較高，難以保留太多的水冰，但今次在里德彗星（Comet Read）周圍發現水蒸氣，表明原始太陽系的水冰可以保存在較溫暖區域，從而推翻上述觀點。

佐證水可保存在太陽系小行星 美國馬里蘭大學天文學家、論文第一作者凱爾利（Michael Kelley）介紹，過去在主小行星帶看到了具有彗星所有特徵的天體，但是只有借助詹姆斯‧韋布望遠鏡提供的精確光譜數據，才能夠肯定是水冰造成了這種效果。今次透過對里德彗星的觀測，可以證明早期太陽系的水冰可以保存在小行星帶中。