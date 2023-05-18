龐貝古城掘新骸 死於地震

多處骨折附碎片 料遭牆壁壓死 意大利文化部前日公布，在龐貝古城遺址一幅倒塌牆壁下發現兩具人類骸骨，表明當時除了有人吸入火山爆發產生的火山灰和氣體致死外，亦有人死於強烈地震。

遺骸在一座名為「純潔的戀人之家」（House of Chaste Lovers）的建築物內找到，推測是兩名50多歲男子。骸骨有多處骨折，在骨頭內發現牆壁碎片，相信死者遭倒塌牆壁壓死，其後由火山灰覆蓋。

助加深了解毀滅過程 龐貝考古公園負責人祖克特里埃杰爾 （Gabriel Zuchtriegel）表示，近年來研究人員已意識到當年火山爆發伴隨強烈地震。新考古技術和方法有助研究人員加深理解龐貝古城兩天的毀滅過程，或能確定死者臨終前最後數秒的動態。

龐貝古城位於那不勒斯東南23公里，公元79年因維蘇威火山爆發而埋在火山灰下，導致最多約1.3萬人罹難。古城直到16世紀才被發現，兩個世紀後開始有規模挖掘。意大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）表示，今次發現表明考古學界仍然需要展開大量研究和挖掘，探究這座巨大寶藏中的所有秘密。本報綜合報道