常言道禮尚往來是美德，內媒前日報道，中國上海市兩隻流浪貓為「報答」一名女子的長期投餵，竟一直送禮「報恩」，禮物包括麻雀、老鼠、壁虎和吃過的小龍蝦。女子笑言貓貓可能覺得上述「禮物」是最好的東西，應該是想多謝她，感覺貓貓有情有義。