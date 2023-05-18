研究覓食 採集寄生蟲 免傷及鯨鯊

澳洲海洋科學家在西澳省寧格魯地區，透過從鯨鯊身上採集的橈足動物，發現可取代抽取鯨鯊皮膚組織揭示覓食資訊，包括牠們在海洋中進食時的深度，以及牠們在何時進食等，相關研究已在國際期刊《魚類》上發表。

澳洲傳媒前日報道，鮣（粵音：印）魚通常會幫助去除鯨鯊身上寄生蟲的甲殼類動物，但牠們僅在平坦表面上處理，位於鰭前緣和嘴部的寄生蟲則難以去除。研究人員發現部分鯨鯊會停止游泳，讓他們以膠刀採集嘴唇等棘手區域的寄生蟲，藉此與人類建立共生關係。參與研究的高級研究員米坎（Mark Meekan）表示，橈足動物實際上是鯨鯊的小型黑盒，與其抽取鯨鯊的皮，不如取走充滿鯨鯊組織的橈足動物。

發展人鯊共生不容易 作為世界上最大的魚，鯨鯊與人類之間的共生關係發展並不容易，牠們在水中的速度看似很慢，但人類要出盡九牛二虎之力才能跟上，爬到牠們的頭上採集橈足動物則更加困難。米坎對此笑稱，鯨鯊可能會看着人類然後心想「這到底是甚麼不優雅、游泳能力差的東西」，而當自己開始從鯨鯊嘴唇上刮下橈足動物時，牠們可能會感嘆「這是自己見過的最大的清潔魚」。本報綜合報道

研究人員準備用於鯨鯊研究的船隻。 米坎