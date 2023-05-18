醉漢夜闖沙利文寓所 特勤無察覺

沙利文

【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》周二報道，一名身份不明男子兩周前夜闖國家安全顧問沙利文的寓所，但屋外當值的特勤局人員沒有察覺，需由沙利文親自提醒才得悉事件。特勤局正在調查事件，白宮拒絕評論。

自行發現並指示離開 知情官員指，一名疑似醉酒男子於上月底某日凌晨3時走入位於華盛頓西區的沙利文寓所，沙利文發現後與他對峙並指示對方離開。知情人士透露，事發時男子似乎不知所處位置，沒有證據顯示他認識沙利文或企圖傷害對方，沙利文寓所沒有強行闖入痕迹。直至闖入者離開後，沙利文到屋外提醒特勤局人員。特勤局一般會把擅闖保護對象物業的人士拘留審問，惟闖入沙利文寓所人士安然離開現場。

特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）指，雖然被保護人未受傷，特勤局認真對待事件並展開全面調查。他強調任何偏離保護協議行為都不可接受，一旦確認有相關情況將追究責任。在調查結束前，特勤局已為沙利文和寓所周圍部署額外安全防範措施。