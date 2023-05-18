第一夫人姪孫遇襲 法國政界齊聲譴責

兇徒不滿退休改革 法國第一夫人特羅尼厄的姪孫讓˙巴蒂斯特（Jean˙Baptiste Trogneux）周一晚遭人鎖定攻擊，政界嚴厲譴責暴力行為。疑犯疑不滿總統馬克龍當晚的電視專訪內容而遷怒，目前已有8人被拘捕，面臨襲擊引致實際身體傷害等控罪，其中數人有犯罪前科。

當地傳媒報道，讓˙巴蒂斯特周一晚遭到仇恨攻擊。馬克龍同晚8時接受電視台專訪，為自己的稅制、年金、經濟等政策辯護，內容引發部分民眾反感。30歲的讓˙巴蒂斯特在亞眠市經營手工朱古力店，該城市中心也有40多人聚集進行「敲鍋打鐵遊行」，讓˙巴蒂斯特約晚間10時回到朱古力店樓上的住所時遭到攻擊。

馬克龍專訪成導火線 讓˙巴蒂斯特父親表示，疑犯毆打讓˙巴蒂斯特頭部、手和腳，並詛咒總統、第一夫人和他的家人，被3位鄰居發現後逃跑。讓˙巴蒂斯特肋骨骨折，也有血腫，情緒低落大受打擊。疑犯分別為6男兩女，他們至周二仍繼續被拘留調查。讓˙巴蒂斯特父親說「這已經超越紅線了，令人膽寒」。特羅尼厄則以新聞稿方式譴責施暴者懦弱、愚蠢和暴力，強調與家人站在一起。

消息一出引發嘩然，政界不分黨派一律譴責暴力。馬克龍第一時間接受媒體詢問時回應：「暴力在民主中沒有任何位置。只因為你是政治人物的親戚，就被攻擊，作為姑公，我認為這種行為是完全無法接受；作為總統，這種行為更無法容忍。」極右派領袖瑪琳勒龐則表示這種行徑令人震驚，應該受到司法嚴懲。

馬克龍早前將國民法定退休年齡由現時的62歲上調至64歲，惹來民眾不滿，當地爆發近年最大規模的示威。另外，馬克龍本人過去也曾經在公開場合遇襲。在2021年6月，馬克龍前往東南部瓦朗斯訪問時遭到一名男子掌摑。同年9月，他前往東南部城市里昂參觀食品展覽時，遭一名男子擲雞蛋，雞蛋命中他的肩膀，但並未破裂。本報綜合報道