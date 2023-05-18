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中超韓球員捲貪 接觸總領館
效力中超球會山東泰山的南韓國腳孫準浩疑牽涉假波案，日前被中國公安刑事拘留。南韓駐瀋陽總領事館昨指，當天上午已與孫準浩面談一小時，他指個人權利沒受侵犯。中國球壇近日掀反貪風暴，有指山東泰山主帥郝偉和球員很可能因涉及假波案受查，孫扣留一事或與此有關。（綜合報道）
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