拜登晤麥卡錫 商討債務僵局

美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫周二再次會面，設法化解雙方對提高聯邦債務上限的僵局。美財長耶倫在兩人會晤前發出警告，稱時間已經不多了。另外，白宮證實拜登縮短亞太訪問，取消訪問巴布亞新幾內亞和澳洲。（綜合報道）