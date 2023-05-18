卓慧思訪台 大陸諷最糟糕網紅外交

卓慧思

【本報綜合報道】英國前首相卓慧思周二傍晚抵達台灣桃園國際機場，訪問台灣至周六，是時隔27年再有英國前首相訪台。在北京，大陸外交部發言人汪文斌昨日批評英國個別過氣政客拿台灣問題刷存在感，不過是為了撈取個人的政治私利，英國國內各界稱之為最糟糕的「網紅外交」。

撐台入CPTPP 台灣外交部長吳釗燮周二晚親自到桃園機場國賓門迎接卓慧思，她表示很高興能來台，很早就想訪台，過去因為身為英國政府的一員致使遲遲未能成行，很開心在這個關鍵時刻能來到民主的台灣。對大陸立場鷹派的卓慧思昨日應遠景基金會邀請發表演說，指出台灣涉及歐洲國家核心利益，對此置身事外是不負責任，呼籲英國首相辛偉誠把大陸列為戰略威脅，立即關閉由北京控制的孔子學院，改由香港和台灣人經營的文化中心取代，並應公開支持台灣加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），阻止大陸加入CPTPP。

汪文斌指摘台灣當局花着台灣老百姓的納稅錢，討好卓慧思這位「英國史上最短命首相」，這並非「愛台行徑」，而是在「賣台」，這種勾連外部勢力謀獨挑釁的企圖，注定以失敗告終。

七國集團（G7）峰會明天在日本廣島召開。日本首相岸田文雄表示，G7成員國對華關係有差異，日本將同各與國協調，要求中國承擔作為國際社會一員的責任。此外，日方會與同與會國分享通過對話和平解決台灣問題的立場。